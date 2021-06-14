Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать политику давления и диалога в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Нидерланды считают, что НАТО должна сохранять политику давления и диалога в отношении России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по прибытии на саммит альянса в Брюсселе.

"Мы обеспокоены положением дел в России, - отметил он. - Нам необходимо сохранять давление, но нам также необходим диалог". "Мы не должны быть наивными в отношениях с Россией", - добавил Рютте.

Премьер Нидерландов также отметил важность альянса в целом с точки зрения обеспечения евроатлантической безопасности. "У нас, политиков, существует две задачи, - заметил он. - Одна заключается в том, чтобы наладить хорошую работу экономики и создавать необходимые рабочие места, а вторая - в том, чтобы обеспечивать безопасность страны. А без НАТО, без этого краеугольного камня нашей коллективной безопасности, защитить наших граждан будет почти невозможно. И это так не только для Европы, но и для США и Канады. Если Россия усилит свое влияние в этой части мира, это будет вопреки интересам Северной Америки".

Основываясь на этом, Рютте выразил уверенность, что у президента США Джо Байдена имеется четкое понимание необходимости НАТО и что "все страны на саммите готовы подтвердить приверженность коллективной безопасности".