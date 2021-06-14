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Байден: НАТО и G7 нуждаются в лучшей координации действий в отношении России

Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ/POOL
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Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ/POOL

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Страны - члены Североатлантического альянса и Группы семи (G7) нуждаются в лучшей координации действий в отношении России и Китая. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден на двусторонней встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита глав государств и правительств НАТО.

"У нас есть новые вызовы. Есть Россия, которая действует не так последовательно, как мы надеялись, а также Китай. И я должен сказать, что ряд моих коллег по G7 заявили о необходимости лучшей координации [для противостояния вызовам]", - сказал он.

Байден также указал, что США считают Пятую статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством.

 

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СШАРоссияКитайСтолтенберг, ЙенсБайден, Джозеф (Джо)
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