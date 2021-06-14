Каждый пятый житель Украины готов вновь проголосовать за Зеленского

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский имеет наибольшие шансы победить на выборах главы государства в случае их проведения сейчас, за него готовы проголосовать около 20% граждан в первом туре. Об этом сказано в сообщении фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по итогам проведенного социологического опроса.

"Если бы выборы президента Украины проходили в момент опроса, то победу в них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом)", - говорится в сообщении. На втором месте оказался пятый президент страны Петр Порошенко - 12% поддержки среди всех опрошенных, или 18,6% среди определившихся с выбором, третьем - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (8,8% и 12,7% поддержки соответственно), четвертым - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (8,4% и 11,7%).

Опрос был проведен в период с 14 по 19 мая совместно с социологической службой Центра Разумкова. В нем приняло участие 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет. Заявленная статистическая погрешность составляет не более 2,3%.

Также, по результатам опроса фонда, среди украинских экспертов и журналистов, средняя оценка деятельности президента за второй год составляет 3,9 балла по шкале из десяти баллов. Социологи отметили, что такой показатель лучше, чем за первый год пребывания его в должности, когда респонденты оценили эффективность деятельности главы государства на уровне 3,1 балла. Эксперты, которые приняли участие в опросе, наиболее положительно оценивают решение о закрытии трех оппозиционных телеканалов - 81% отметили это как достижение. Самые низкие оценки эксперты дали кадровой политике президента. Негативно оценили ее 62,5% опрошенных. Такой же процент недовольства действиями Зеленского в вопросах национальной безопасности. 57,8% опрошенных экспертов также посчитали провальной борьбу с коррупцией в прошлом году.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за него проголосовали 73,2% избирателей. Пик доверия к Зеленскому на посту президента, согласно данным социологов, был в сентябре 2019 года - 75%. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) от 8 июня, рейтинг Зеленского составил 27,3% от числа граждан, кто намерен голосовать и определился с выбором. В середине апреля за него планировали голосовать 31,4% опрошенных.

Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что преждевременно говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, однако это решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.