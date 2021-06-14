СМИ: встреча Эрдогана и Байдена на полях саммита НАТО может продлиться до полутора часов

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Долгожданные переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена в Брюсселе могут продлиться до полутора часов. Как сообщает в понедельник телеканал NTV, именно к этим переговорам приковано внимание турецких экспертов и общественности.

Это будет первая встреча лидеров в очном формате и лицом к лицу. Как ожидается, она стартует по окончании программы саммита НАТО около 18:00 (совпадает с мск). Эрдоган прибыл на саммит и в настоящее время проводит переговоры с лидерами других европейских государств.

В частности, он уже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Перед непосредственными переговорами они достаточно тепло приветствовали друг друга в одном из коридоров зоны саммита, привычно коснувшись предплечьями, как требуют противоковидные нормы. Состоялась также встреча Эрдогана и премьера Великобритании Бориса Джонсона, которого он приветствовал уже традиционным рукопожатием. В эти минуты началась беседа с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как считают турецкие наблюдатели, эти контакты помогут турецкому лидеру лучше подготовить стратегию разговора с президентом США.

Переговоры с Байденом, которых Анкара ждет с зимы, призваны открыть новую страницу в заметно охладевших отношениях двух стран. В республике их характеризуют единственным выражением - "критически важные". Как заявлял сам Эрдоган, "надо отложить отравляющие двусторонние отношения темы и подумать о шагах для движения вперед". В противном случае, по его мнению, у стран останутся только агрессивные практики ведения диалога и санкции, которые приносят вред.

В ходе встречи с Байденом Эрдоган намерен поднять вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРС С-400, за которые на страну наложены некоторые санкции и она исключена из программы истребителя F-35. Он в очередной раз выразит раздражение продолжающейся поддержкой со стороны США курдских группировок, признанных в Турции террористическими, и сторонников проживающего в США Фетхуллаха Гюлена, которые обвиняются в попытке госпереворота в 2016 году. Также стороны обсудят Сирию и Ливию - регионы, в которых Анкара стремится усилить свое влияние и реализовать собственные интересы, в том числе экономические.