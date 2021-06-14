Арлин Фостер покинула пост первого министра Северной Ирландии

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер сложила с себя полномочия главы региона. Соответствующее заявление она сделала в понедельник, выступая перед депутатами Ассамблеи Северной Ирландии.

"Я подала заявление об отставке с поста первого министра Северной Ирландии, которое обретет силу с 13:00 (15:00 мск) сегодняшнего дня. Это будет моя последняя речь в этом здании, но я планирую продолжить говорить от лица женщин в публичном пространстве и от лица детей в поисках решений по созданию более благоприятного климата для общения в социальных сетях. Я желаю успеха людям, которые сменят меня в роли первого министра, и благодарю политиков из разных партий за добрые слова в мой адрес", - подчеркнула она.

Впервые Фостер заявила о своем желании покинуть пост первого министра Северной Ирландии 28 апреля, однако тогда она уточнила, что формально подаст в отставку в конце июня. Кроме того, 50-летний политик в мае оставила должность главы правящей Демократической юнионистской партии (ДЮП), которую она занимала с 2015 года.

Она была вынуждена пойти на такой шаг вследствие давления со стороны однопартийцев, которые раскритиковали ее за выполнение протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. По мнению оппонентов Фостер, региональные власти не смогли убедить правительство в Лондоне в том, что документ в его нынешнем виде лишь приведет к росту напряженности в Северной Ирландии.

Фостер стала первым министром Северной Ирландии в 2016 году. С 2017 по 2020 год из-за неспособности крупнейших североирландских партий - выступающей за тесную связь с Великобританией ДЮП и национал-республиканской "Шинн фейн" - сформировать правительство в регионе было установлено прямое управление из Лондона. В 2020 году Фостер после сглаживания противоречий вновь заняла пост первого министра.

Кандидат на должность

Новый руководитель ДЮП Эдвин Путс в понедельник подтвердил, что на должность первого министра Северной Ирландии от партии большинства будет выдвинут Пол Гивэн. 39-летний политик, долгие годы сотрудничавший с Путсом в качестве его помощника и советника и с 2010 года являющийся депутатом регионального законодательного органа, в случае своего утверждения станет самым молодым главой Северной Ирландии в современной истории.

Его кандидатура должна быть одобрена Ассамблеей Северной Ирландии к 21 июня, в противном случае Лондон будет обязан объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. В настоящий момент ряд депутатов от партии "Шинн фейн", которая входит в правительство, готовятся голосовать против Гивэна, припоминая кандидату от ДЮП его решение урезать финансирование образовательных программ на ирландском языке в бытность министром по делам сообществ Северной Ирландии. Таким образом, существует вероятность возникновения нового политического кризиса в регионе.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в Северной Ирландии. Сделка с ЕС предполагала, что на первом этапе для доставки в Ольстер каждой из категорий продуктов будет действовать льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. В марте правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие этого режима в отношении ряда товаров животного происхождения и в этом месяце может сделать это снова.

Британские власти были вынуждены изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждают о возможных перебоях с поставками из-за необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что грозит пустыми прилавками магазинов Ольстера. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit.

Риск всплеска насилия

По словам Путса, избранного лидером ДЮП на внутрипартийных выборах 14 мая, протокол по Северной Ирландии вызывает недовольство у значительной части населения, что может привести к всплеску насилия в регионе. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протесты были организованы юнионистами, которые опасаются, что североирландский протокол в рамках Brexit обернется ростом республиканских настроений в Ольстере.