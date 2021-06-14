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Пандемия COVID-19

В Марселе проходят обыски в центре, возглавляемом специалистом по COVID-19

С начала пандемии Дидье Рауль выступал за активное применение хлорохина для лечения инфицированных

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Французская полиция проводит обыски в Университетском лечебно-исследовательском центре Марселя, который возглавляет известный врач-инфекционист и специалист по исследованию коронавируса Дидье Рауль. Об этом сообщила в понедельник региональная радиостанция France Bleu Provence со ссылкой на источник в судебных органах.

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По ее сведениям, группа в составе 10 следователей во главе с прокурором Марселя прибыла в здание больницы утром. Обыски проводятся на четвертом этаже центра. Что привлекло внимание полиции, пока не сообщается.

69-летний Дидье Рауль является одним из ведущих вирусологов во Франции. С начала пандемии коронавируса весной 2020 года он выступал за активное применение хлорохина для лечения инфицированных. Рауль удостоен французских и иностранных наград за свои научные открытия.

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