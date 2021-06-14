В Брюсселе открылся саммит НАТО с участием Байдена

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Саммит глав государств и правительств 30 стран НАТО с участием президента США Джо Байдена открылся в понедельник в Брюсселе под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Торжественную церемонию открытия транслировала пресс-служба НАТО.

"Ни одна страна мира не способна справиться с современными вызовами безопасности в одиночку, но Европа и Северная Америка не одиноки, мы едины в НАТО. Когда мы едины, мы можем справиться с любыми вызовами нашей безопасности. Сегодня мы откроем новую страницу в истории альянса, утвердив инициативу "НАТО-2030" - трансатлантическую повестку дня будущего", - заявил, открывая саммит, Столтенберг.

На встрече предполагается обсудить отношения с Россией и Китаем, повышение военных расходов, а также процесс всесторонней адаптации альянса на период до 2030 года. Участники также должны принять решение о начале разработки новой Стратегической концепции НАТО, которую предполагается утвердить в 2022 году на следующем саммите в Испании.

Нынешний саммит станет рекордно коротким за последние почти 20 лет - он продлится один день и будет состоять только из одной пленарной сессии продолжительностью 2,5 часа. По официальной версии, краткость саммита объясняется санитарными ограничениями в связи с пандемией, из-за которых на саммит допустили лишь узкий круг журналистов только из государств НАТО и ближайших стран - партнеров альянса.