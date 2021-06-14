Глава МИД Грузии заявил, что страна выполнила все обязательства перед НАТО

ТБИЛИСИ, 14 июня. /ТАСС/. Грузия на 100% выполнила все обязательства перед НАТО и вступление страны в альянс зависит от политического решения блока. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани на брифинге после заседания правительства.

"Мы честны перед партнерами НАТО с точки зрения выполнения тех обязательств, которые мы взяли. То есть, со стороны Грузии все выполнено максимально, на 100%, осталось лишь политическое решение", - сказал Залкалиани.

Как отметил вице-премьер, принятие политического решения о вступлении Грузии в НАТО является комплексным и сложным решением, которое должно быть реализовано путем консенсуса среди стран - членов блока.

Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита, который проходит в Брюсселе, не объявят никаких дат и возможных сроков вступления в альянс Украины и Грузии и только повторят, что дверь НАТО остается открыта и Россия не имеет права вето в этом процессе.

Саммит НАТО в понедельник проходит в Брюсселе. В нем впервые участвует президент США Джо Байден. На саммит не приглашены представители Грузии и Украины.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".