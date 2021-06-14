НАТО назвала действия Китая "системным вызовом" для безопасности альянса

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Страны - участницы Североатлантического альянса считают политику Китая "системным вызовом", угрожающим их безопасности. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на копию итогового заявления саммита НАТО.

"Индустриальная политика Китая, а также его стратегия по слиянию военного и гражданского секторов - ключевые составляющие бросаемых им системных вызовов, - подчеркивается в документе. - Амбиции и наступательная позиция КНР представляют собой системный вызов общепринятому международному порядку, а также сферам, имеющим отношение к безопасности альянса".

В нем отмечается, что модернизация вооруженных сил КНР, охватывающая ее ядерный потенциал, военно-морские силы и ракетные войска, "представляет новые риски и потенциальную угрозу стратегической стабильности НАТО". "Китай создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере и в киберпространстве", - уточняется в концепции.

Нападения на спутники

Страны НАТО на саммите приняли решение считать нападения на свои спутники основанием для коллективного военного ответа, сообщило агентство Reuters.

"Мы считаем нападения в космосе или из космоса представляют несомненный вызов нашей безопасности, они могут причинить современному обществу такой же ущерб, как нападение с использованием обычных вооружений, - говорится в документе. - Такие нападения могут привести к введению в действие Пятой статьи о коллективной обороне альянса".

В преддверии саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО придерживается "последовательного подхода, что любая агрессия против стран альянса на море, на земле, в воздухе, космосе и киберпространстве может привести к коллективному ответу".

Ранее представители США и НАТО публично выражали озабоченность, что у России и Китая уже появились средства поражения спутников на орбите.

НАТО в 2019 году приняла решение включить кибернетическое и космическое пространства в число своих операционных зон наряду с наземным, морским и воздушным пространствами. При этом альянс отметил, что не намерен выводить оружие в космос.