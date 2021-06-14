Украина вошла в зеленую карантинную зону по критериям ЕС

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Украина вошла в зеленую зону по уровню распространения коронавируса в соответствии с критериями, принятыми в ЕС. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в офисе президента Украины.

"Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского союза Украина также вошла в зеленую зону. Есть показатель - 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии в 75 случаев на 100 тысяч человек", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба офиса президента. Согласно сообщению офиса, "показатели заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в стране достигли самых низких значений за последний год".

Глава украинского правительства в ходе совещания также рассказал, что более 1,47 млн граждан получили первую дозу вакцины, а более 238 тысяч - две дозы. По словам премьер-министра, Украина на сегодня получила 4,85 млн доз вакцин.

За прошедшие сутки, по данным Минздрава, на Украине зафиксировано 420 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели 3 328 человек, 13 скончались от осложнений. С начала пандемии в стране выявлено почти 2,23 млн случаев заражения, выздоровели более 2,1 млн, от осложнений скончались более 51 тыс. граждан.

Впервые Украина начала применять так называемый адаптивный карантин с 17 марта 2020 года, когда регионы страны были поделены на четыре уровня эпидемической опасности (от зеленого до красного). С того времени из-за ухудшения ситуации на Украине несколько раз вводился локдаун, когда прекращалась работа общественного транспорта, регулярное сообщение между регионами, закрывались детсады и учебные учреждения, приостанавливалось сообщение с другими странами, а также вводились другие ограничения.

Украина начала вакцинацию от коронавируса в числе последних стран Европы - 24 февраля. Для инъекций на Украине применяют препараты Pfizer - BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.