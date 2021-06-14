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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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СК Белоруссии готовит международные запросы о правовой помощи по ситуации с бортом Ryanair

Директор Департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский сообщил, что Белоруссия до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с самолетом

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявил на брифинге в понедельник председатель СК Дмитрий Гора.

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"Мы готовим международные запросы об оказании правовой помощи", - сказал он.

Как сообщил в ходе брифинга директор Департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский, Белоруссия до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с самолетом. Сикорский также заявил, что комиссия Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по расследованию ситуации с бортом Ryanair не собирается в Минск. "Только 4 июня ИКАО уведомила Беларусь о собрании комиссии. До сих пор неизвестен ни ее состав, ни компетенции ее участников. О визите в Беларусь речь пока не идет. Нас просто попросили выслать информацию", - сказал он.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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