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Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы со стороны России и Китая"

В Белом доме сообщили, что американский лидер подчеркнул решительную поддержку США безопасности Эстонии, Латвии и Литвы, а также всего Балтийского региона

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эгилс Левитс на полях саммита НАТО обсудили в понедельник вызовы, которые, по их мнению, исходят со стороны России и Китая. Об этом сообщил Белый дом.

"Президент [Байден] подчеркнул решительную поддержку США безопасности Эстонии, Латвии и Литвы, а также всего Балтийского региона. Четыре лидера обязались продолжать укреплять политическое, военное и экономическое партнерство, включая совместную работу в рамках НАТО для решения вызовов со стороны России и Китая", - говорится в распространенном заявлении по итогам переговоров.

Теги
ЭстонияСШАЛатвияЛитваРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)Каллас, КаяНауседа, ГитанасЛевитс, Эгилс
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