Эрдоган: возобновление диалога Турции с Грецией способствует региональной стабильности

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Оживление диалога Анкары и Афин для урегулирования имеющихся проблем послужит стабильности всего региона. Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган в видеообращении на Брюссельском форуме, организованном Германским Фондом Маршалла (организация признана нежелательной в России).

"Оживление каналов для диалога с нашим соседом и союзником, Грецией, и решение имеющихся у нас вопросов будет в особенной степени способствовать региональной стабильности и процветанию", - сказал он. Эрдоган подчеркнул, что "в отношениях с соседями Турция с уважением относится к принципам международного права, справедливости, взаимному учету прав и интересов сторон".

Турецкий лидер отметил, что Анкара уделяет "первоочередное внимание всем инициативам [НАТО], направленным на обеспечение стабильности" во всех регионах мира, где есть проблемы. "Мы находимся в пятерке стран НАТО, вносящих наибольший вклад в миссии альянса", - добавил он.

Греция и Турция договорились возобновить так называемые зондирующие контакты между двумя странами, которые должны позволить выработать основу для переговоров по проблеме разграничения морских зон (морского шельфа и ИЭЗ). До этого в течение 14 лет были проведены 60 раундов таких контактов, которые были прерваны в 2016 году по инициативе турецкой стороны. 16 марта в Афинах прошел 62-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, а 17 марта состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран, после которых было сообщено, что глава МИД Греции в принципе принял приглашение о встрече в Анкаре со своим турецким коллегой.