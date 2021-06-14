Протасевич заявил, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что не заключал сделок со следствием и его не принуждали к сотрудничеству.

"Никого торга со следствием не было. Все было добровольно, никто не принуждал", - сказал он на брифинге в Минске в понедельник. Протасевич отметил, что дает показания только представителям Следственного комитета Белоруссии.

Он сообщил, что не изменил своих политических взглядов и не переходит на сторону президента страны Александра Лукашенко.

"Я не изменил своих политических взглядов, я могу честно и открыто сказать в общем-то перед всеми камерами о том, что я не буду политическим сторонником президента [Белоруссии]. Так и есть. Да, я его искренне уважаю, как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента, я не говорю о том, что полностью перехожу на сторону государства", - сказал Протасевич на пресс-конференции в понедельник.