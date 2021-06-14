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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Протасевич заявил, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием

Он опроверг избиения и сообщил о готовности пройти медицинскую экспертизу
Роман Протасевич REUTERS/Stringer
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Роман Протасевич
© REUTERS/Stringer

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что не заключал сделок со следствием и его не принуждали к сотрудничеству.

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"Никого торга со следствием не было. Все было добровольно, никто не принуждал", - сказал он на брифинге в Минске в понедельник. Протасевич отметил, что дает показания только представителям Следственного комитета Белоруссии.

Он сообщил, что не изменил своих политических взглядов и не переходит на сторону президента страны Александра Лукашенко.

"Я не изменил своих политических взглядов, я могу честно и открыто сказать в общем-то перед всеми камерами о том, что я не буду политическим сторонником президента [Белоруссии]. Так и есть. Да, я его искренне уважаю, как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента, я не говорю о том, что полностью перехожу на сторону государства", - сказал Протасевич на пресс-конференции в понедельник.

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