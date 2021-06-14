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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Более 1,2 тыс. журналистов запросили аккредитацию на саммит РФ и США

Как заявил представитель МИД Швейцарии Никола Бидо, "так много журналистов в Женеве не было никогда"

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 1200 журналистов из 44 стран обратились в МИД Швейцарии с просьбой об аккредитации на саммит России и США в Женеве. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель подразделения коммуникации и публичной дипломатии швейцарского внешнеполитического ведомства Никола Бидо.

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"На настоящий момент об аккредитации попросили 1240 журналистов. Они прибывают из 44 стран. Саммит вызвал действительно глобальный интерес", - отметил он. "Так много журналистов в Женеве не было никогда", - сказал Бидо.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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