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Россиянку Сапегу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни в Белоруссии

Также она проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок
Софья Сапега Telegram Channel "Zheltye Slivy"/Reuters TV via REUTERS
Описание
Софья Сапега
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"/Reuters TV via REUTERS

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Задержанная в Минске россиянка София Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также она проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщил на брифинге в понедельник председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

"София Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 342 статьей - это участие в массовых беспорядках. Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 1 ст. 130 - это разжигание социальной вражды и розни", - сказал он.

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