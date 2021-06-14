Россиянку Сапегу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни в Белоруссии

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Задержанная в Минске россиянка София Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также она проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщил на брифинге в понедельник председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

"София Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 342 статьей - это участие в массовых беспорядках. Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 1 ст. 130 - это разжигание социальной вражды и розни", - сказал он.