СК: Протасевич обвиняется в организации беспорядков и разжигании социальной розни

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Белорусские следователи обвиняют оппозиционного блогера Романа Протасевича в организации массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.
"Роман [Протасевич] обвиняется у нас по трем составам преступления. Это, во-первых, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это 342-я статья Уголовного кодекса. Следующая [статья] - это организация массовых беспорядков, это 293-я статья Уголовного кодекса. Кроме того, разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности. Это 130-я статья Уголовного кодекса", - сказал глава следственного ведомства.