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Эрдоган заявил, что Турция не чувствует поддержки союзников в борьбе с терроризмом

Президент Турции не уточнил, каких конкретно союзников он имел в виду

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Турция не чувствует поддержки со стороны своих союзников в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"К сожалению, мы не получили той поддержки и солидарности, которых ожидаем от наших союзников и партнеров в борьбе со всеми формами терроризма. Мы были свидетелями того, как на самом высоком уровне они общаются с главарями террористических организаций, руки которых залиты кровью невинных людей", - утверждал президент Турции, не уточняя, каких конкретно союзников он имел в виду. Эрдоган выступал в Брюсселе на форуме, организованном Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов (организация признана нежелательной в России).

Кроме того, президент рассказал о намерениях Анкары "продолжать сотрудничать с союзниками и вносить свой вклад в глобальную стабильность мира своей динамичной экономикой, сильной оборонной промышленностью и принципиальной внешней политикой".

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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