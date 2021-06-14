Анонсированная Испанией встреча премьера с Байденом на саммите НАТО длилась менее минуты

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Анонсированная правительством Испании двусторонняя встреча премьер-министра королевства Педро Санчеса с президентом США Джо Байденом в рамках саммита НАТО в понедельник в Брюсселе длилась менее минуты.

Пресс-служба кабмина Испании ранее информировала, что Санчес в ходе саммита НАТО проведет ряд встреч, в том числе с Байденом. Беседа, видеозапись которой показало агентство Europa Press, оказалась крайне непродолжительной. Она состоялась на ходу в коридоре штаб-квартиры альянса, где проходит саммит НАТО.

Как сообщили в пресс-службе кабмина Испании, "между председателем правительства и президентом США состоялась короткая беседа". "Оба хотели поприветствовать друг друга, встретиться лично и установить первый контакт. Об этом договорились их команды", - уточнили власти Испании.