Франция выразила сожаление в связи в отзывом аккредитации France 24 в Алжире

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Франция сожалеет, что власти Алжира приняли решение отозвать аккредитацию ее новостного телеканала международной информации France 24. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД. Владельцем телеканала является французское государство через медиахолдинг France Media Monde.

"Франция с сожалением узнала об объявленном в воскресенье алжирскими властями решении отозвать аккредитации корреспондентов телеканала France 24. Франция выступает в защиту свободы слова и свободы печати повсеместно, в том числе и в Алжире", - заявил представитель дипломатического ведомства. Он подчеркнул, что "свобода информировать является основополагающим правом, которое должно быть защищено повсюду в мире. Франция глубоко привержена этому праву на информацию".

В минувшее воскресенье Министерство связи Алжира приняло решение отозвать аккредитацию, предоставленную ранее представительству телеканала France 24. Об этом объявил глава ведомства, официальный представитель алжирского правительства Аммар Бельхимер.

По его словам, отзыв аккредитации мотивирован "явной и неоднократной враждебностью по отношению к Алжиру и его институтам, несоблюдением правил профессиональной этики, дезинформацией и манипуляциями, а также доказанной агрессивностью по отношению к Алжиру". Ранее 13 марта министерство связи вынесло последнее предупреждение каналу France 24 перед окончательным лишением аккредитации за его "вопиющую предвзятость" при освещении маршей оппозиции в стране.

В Алжире с начала 2019 года проходят уличные манифестации, участники которых добиваются реализации коренных реформ и смены правящей элиты.