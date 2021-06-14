Журналист NBC заявил, что Путин продолжал и беседу после записи интервью

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Российский президент Владимир Путин продолжал беседу даже после окончания записи интервью NBC, продолжавшейся около полутора часов. О деталях разговора рассказал в понедельник встретившийся с российским лидером журналист Кейр Симмонс в эфире NBC.

"Даже когда запись закончилась, он продолжил говорить со мной, в чем-то убеждая меня", - сказал Симмонс, не уточнив, о чем именно шла речь в беседе.

В ходе интервью американский корреспондент задавал Путину вопросы о перспективах взаимодействия Москвы с Вашингтоном, острых вопросах двусторонней повестки, российской оппозиции.

В ходе самого интервью Симмонс также заметил, что перед встречей с Путиным он и его команда две недели провели в карантине. "Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью", - сказал он.

Ранее президент РФ дал интервью телеканалу NBC. Это была первая беседа Путина с американскими СМИ за три года.