Протасевич заявил журналистам, что считает сейчас СИЗО наиболее безопасным для себя местом

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в организации массовых беспорядков основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич считает следственный изолятор самым безопасным местом для себя на данный момент. Об этом Протасевич заявил журналистам после организованного в понедельник брифинга.

"Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как меня кажется, самое безопасное. Многие уже наверняка считают меня предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал. Это очевидно. С учетом кучек радикалов, может быть все, что угодно. И с украинской стороны мало ли, могут быть какие-то претензии. Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту", - отметил Протасевич.

"Я нахожусь в СИЗО, но со мной нормально обращаются. У меня нет никаких жалоб или претензий", - сказал он.