В СК Белоруссии заявили, что участницы Союза поляков выехали в Польшу добровольно

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора опроверг информацию, что участницы Союза поляков Белоруссии Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева были высланы из страны, подчеркнув, что решение уехать в Польшу принято ими добровольно.

"Тишковская, Бернацкая и Панишева добровольно и определенно выразили заинтересованность в выезде в Республику Польша", - сказал он на брифинге в понедельник. Гора отметил, что звучат противоречивые заявления, в которых указано о выдворении этих лиц, и одновременно звучат заявления, что польский МИД активно участвовал в реализации этого процесса. "Это является исключительно жестом доброй воли белорусской стороны, продиктованным гуманитарными соображениями и принципами добрососедства. При этом польский МИД не имеет к этому никакого отношения. Вопрос решался по линии специальных служб", - отметил глава СК.

Он напомнил, что некоторое время назад руководство Казахстана по личной просьбе польского лидера Анджея Дуды обратилось к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с ходатайством о предоставлении возможности выезда в Польшу группе лиц, "обвиняемых в совершении уголовных преступлений в сфере разжигания национальной и религиозной вражды и розни". Кроме того, агентство разведки Польши обращалось в КГБ Белоруссии с просьбой о посещении обвиняемых польским представителем.

Гора сообщил, что в отношении трех женщин отменена мера пресечения и сняты обязательства о явке. "Все фигуранты выехали в Польшу добровольно и без каких-либо условий. Вместе с тем они на настоящее время остаются обвиняемыми по уголовному делу, которое имеет определенную судебную перспективу", - подчеркнул Гора.

Генеральная прокуратура Белоруссии 25 марта сообщала, что возбуждено уголовное дело в отношении главы незарегистрированного властями Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также представителей организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Мария Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по части 3 статьи 130 УК РБ в связи с действиями, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды. В Генпрокуратуре заявили, что их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа.