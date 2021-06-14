Зеленский на встрече с Байденом хочет обсудить вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с лидером США Джо Байденом, которая планируется в июле, рассчитывает обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил офис президента Украины, ссылаясь на информацию, изложенную Зеленским в интервью иностранным информагентствам.

"Во время встречи с лидером США Владимир Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине ПДЧ по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны", - отмечается в сообщении.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся на прошлой неделе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и устремлений Киева, а также указал на договоренности провести встречу в Вашингтоне этим летом.