Зеленский надеется, что дата встречи с Путиным определится в ближайшее время

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что дата переговоров с российским лидером Владимиром Путиным будет определена в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим повестку и сроки", - цитирует пресс-служба его ответ из интервью для иностранных информагентств.

При этом Зеленский считает, что условия встречи до сих пор не определены, так как "российская сторона затягивает [подготовку] без понятных причин".

На прошлой неделе Путин заявил, что проблемы двусторонних отношений России и Украины, а не международная безопасность, должны быть главной темой для разговора в случае встречи с Зеленским. Он отметил, что главам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить".