Саммит НАТО выступил за укрепление и модернизацию контроля над обычными вооружениями

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО намерена сохранить, укрепить и модернизировать контроль над обычными вооружениями в Европе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита альянса.

"Мы по-прежнему привержены контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, - указано в заявлении. - Мы полны решимости сохранить, укрепить и модернизировать контроль над обычными вооружениями в Европе, основываясь на ключевых принципах и обязательствах, включая взаимность, прозрачность и согласие принимающей страны".

Саммит НАТО также выступил с призывом к России "вернуться к полному выполнению и соблюдению буквы и духа всех своих международных обязательств, что необходимо для восстановления доверия, военной транспарентности и повышения предсказуемости в евроатлантическом регионе".

"Мы особо призываем Россию быть открытой и прозрачной в отношении своих внезапных учений, крупномасштабных учений и масштабных передвижений войск в соответствии с обязательствами по Венскому документу, особенно в свете недавнего неспровоцированного и неоправданного наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее", - говорится также в заявлении.

"Мы будем продолжать активно поддерживать текущие дискуссии в ОБСЕ, включая структурированный диалог, - отмечается в тексте. - Мы призываем Россию к конструктивному участию во всех этих усилиях".