Саммит НАТО приветствовал прогресс в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Саммит НАТО приветствовал прогресс, достигнутый в Ливии, и высоко оценил усилия ООН в урегулировании ситуации в стране. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО.

"Кризис в Ливии имеет прямые последствия для региональной стабильности и безопасности всех союзников, - отмечается в документе. - Мы приветствуем прогресс, достигнутый в Ливии". "Мы высоко оцениваем усилия ООН в поддержку политического процесса, возглавляемого и принадлежащего Ливии, который направлен на содействие национальному примирению, а также на объединение и укрепление государственных институтов", - уточняется в заявлении саммита НАТО.

"Мы призываем все соответствующие ливийские власти и учреждения, включая Правительство национального единства и палату представителей, принять меры, изложенные в дорожной карте Форума политического диалога Ливии, и необходимым образом подготовиться к свободным, справедливым и инклюзивным национальным президентским и парламентским выборам 24 декабря 2021 года", - отмечается в заявлении саммита НАТО. В документе также говорится о поддержке выполнения резолюций Совбеза ООН и соглашения о прекращении огня от 23 октября 2020 года.

"В соответствии с решениями нашего саммита мы по-прежнему привержены осуществлению консультирования Ливии по ее запросу в области создания институтов обороны и безопасности с учетом политических условий и условий безопасности", - уточняется в документе.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября 2020 года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.