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В НАТО приветствуют создание в Греции экспертного центра ПВО альянса

Кроме того, союзники продолжат работу над Интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной НАТО

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Союзники продолжат работу над Интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной НАТО и приветствуют создание нового экспертного центра этой обороны в Греции. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО.

"Союзники продолжат работу над Интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной НАТО (NATO Integrated Air and Missile Defence, IAMD), чтобы обеспечить ее гибкость и адаптивность. Союзники также будут продолжать эффективно обучать и тренировать свои силы Интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении.

Союзники обязались улучшать возможности этой комплексной обороны, включая "датчики, перехватчики, а также командование и управление, в частности, в рамках процесса оборонного планирования НАТО". "Мы приветствуем создание нового Центра передового опыта Интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Греции", - говорится в документе.

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