В НАТО заявили, что угроза применения Дамаском баллистических ракет сохраняется

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО считает сохраняющей актуальность угрозу применения Сирией баллистических ракет, в том числе по соседней Турции. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО.

"Сирия сохраняет запас баллистических ракет малой дальности. Их дальность покрывает часть территории НАТО и территории некоторых наших партнеров. Мы с вниманием следим за запусками ракет из Сирии, которые могут снова быть нацелены на Турцию или упасть на ее территории. Продолжаем отслеживать и оценивать угрозу баллистических ракет из Сирии", - отмечается в заявлении.

НАТО также охарактеризовал проведенные 26 мая президентские выборы в Сирии, в которых победил Башар Асад, как "не способные считаться свободными и справедливыми". "Они не способствуют усилиям по достижению политического решения. Подчеркиваем, что стабильность и безопасность в Сирии не могут быть восстановлены без настоящего политического процесса, соответствующего положениям резолюции СБ ООН номер 2254", - отмечается в документе.

Альянс призвал "к общенациональному прекращению огня в Сирии", а также к возобновлению и расширению трансграничной гуманитарной миссии ООН на ближайший год. НАТО также выразил "признательность союзнику Альянса, Турции, за прием миллионов сирийских беженцев".