НАТО планирует продолжить свою миссию в Косове

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс привержен продолжению международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО.

"Мы по-прежнему привержены продолжению участия НАТО в Косове, включая миссию в Косове KFOR ("Силы для Косова", СДК), способствующую созданию безопасной обстановки и более широкой стабильности на Западных Балканах посредством продолжающихся усилий по наращиванию потенциала с организациями безопасности Косово. Любые изменения в наших силах в KFOR обуславливаются условиями [в Косове и Метохии], а не календарными сроками", - говорится в заявлении.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

KFOR - международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.