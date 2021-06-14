Саммит НАТО выступил за суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Страны НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и призывают ее политических лидеров избегать сеющей рознь риторики. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита альянса.

"Союзники решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность стабильной и безопасной Боснии и Герцеговины в соответствии с Общим рамочным соглашением о мире в Боснии и Герцеговине и другими соответствующими международными соглашениями, поощряют внутреннее примирение и призывают политических лидеров избегать сеющей рознь риторики, - указано в заявлении. - Мы высоко оцениваем вклад Боснии и Герцеговины, страны-кандидата [в НАТО], в операции под руководством НАТО".

Саммит НАТО также призвал руководство Боснии и Герцеговины "в полной мере воспользоваться широким спектром инструментов НАТО в области безопасности и партнерства на основе сотрудничества".

"Союзники призывают политических лидеров к конструктивной работе и демонстрации политической воли на благо всех в Боснии и Герцеговине в продвижении евроатлантических устремлений путем осуществления столь необходимых политических, избирательных, правоохранительных, экономических и оборонных реформ, в том числе в рамках Программы реформ с НАТО, без ущерба для окончательного решения о членстве в НАТО".