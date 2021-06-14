НАТО поддерживает независимые расследования инцидента с самолетом Ryanair в Минске

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. НАТО поддерживает международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, призывает Белоруссию соблюдать права человека и освободить политзаключенных. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении саммита альянса, который прошел в Брюсселе.

"Мы поддерживаем независимые расследования, в том числе по линии Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент. Мы призываем Белоруссию соблюдать нормы международного права, уважать права человека и фундаментальные свободы, а также немедленно освободить всех политических заключенных", - говорится в сообщении.

В коммюнике отмечается, что НАТО "глубоко озабочена ситуацией" в республике и будет продолжать мониторить обстановку. "Демократическая, стабильная и суверенная Белоруссия в наших интересах", - указали участники саммита.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка и массовые задержания.