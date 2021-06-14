Экс-премьер Словакии: встреча Путина и Байдена "имеет большее значение, чем саммит НАТО"

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, предстоящая 16 июня в Женеве, "имеет значительно большее значение [для судеб мира], чем завершившийся саммит НАТО" в Брюсселе. Такую точку зрения высказал в понедельник ТАСС экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.

"Встреча российского и американского лидеров, предстоящая в Женеве, имеет значительно большее значение [для судеб мира], чем завершившийся саммит НАТО, - отметил он. - Я не придаю большого значения [завершившемуся] саммиту НАТО, так как Североатлантический альянс, в целом, уже не занимает столь мощные позиции по отношению к РФ и Китаю, чтобы мог диктовать [им] свои условия, а то, что мы до сих пор слышали от представителей блока, то это более всего напоминало выдвижение условий, которые Россия должна была бы выполнить, а такой подход является невозможным".

От предстоящей российско-американской встречи в верхах зависит, по словам Чарногурского, пойдут ли Москва и Вашингтон путем постепенного восстановления доверия, а мир - по пути разоружения или гонки вооружений. "От встречи президентов зависит очень многое", - подчеркнул он.

Россия и США - самые сильные государства в мире и их взаимоотношения в последние годы, из-за необоснованных обвинений Вашингтона в адрес Москвы, опустились до самого низкого уровня в современной истории, сказал Чарногурский.

"Встреча Путина и Байдана станет попыткой поднять российско-американские отношения на немного более высокий и, я бы сказал, на рациональный уровень, так как обвинения США, выдвигаемые к России, были уже прямо-таки иррациональными", - подчеркнул политик, указав на необходимость закрепить, если в Женеве это произойдет, возможное сближение сторон по вопросам разрядки во взаимоотношениях и разоружения в обязательных к исполнению договорах.

"Если взаимные обязательства обеих сторон [РФ и США в сфере разоружения] не обретут юридически-договорную форму в виде международных соглашений, то для России наилучшим вариантом будет представляться модернизация своего оружия", - считает Чарногурский.