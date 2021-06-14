В НАТО считают, что КНДР следует начать переговоры с США с целью денуклеаризации

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. КНДР следует начать конструктивные переговоры с США с целью ее денуклеаризации, а также отказаться от ядерного боевого потенциала и вернуться к соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО, который прошел в Брюсселе.

В частности, НАТО подтвердила, что продолжает поддерживать денуклеаризацию КНДР в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем КНДР начать конструктивные переговоры с США для достижения этой цели. Мы призываем КНДР полностью выполнить ее международные обязательства, ликвидировать ядерные, химические и биологические военные возможности и баллистические ракеты, вернуться к ДНЯО и соглашению о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отказаться от всех сопутствующих программ", - сказано в заявлении.

Североатлантический альянс также призвал все страны выполнять санкционный режим ООН в отношении КНДР.