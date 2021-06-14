НАТО предлагает Китаю сформировать "взаимно прозрачные отношения"

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Страны - участницы НАТО стремятся к "конструктивному диалогу" с Китаем и предлагают ему создать "взаимную прозрачность" в отношениях. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита альянса.

"НАТО поддерживает конструктивный диалог с Китаем там, где это возможно, - отмечается в нем. - Взаимная прозрачность и взаимопонимание будут выгодны как альянсу, так и КНР".

Согласно документу, НАТО с учетом собственных интересов "ищет возможности для сближения с Китаем с целью преодоления общих вызовов, например, в области борьбы с климатическими изменениями". Члены альянса также выразили заинтересованность в обмене с Пекином информацией о мерах, которые обе стороны предпринимают в направлениях, представляющих взаимный интерес.

"Союзники призывают Китай приступить к содержательному диалогу, поспособствовать усилению взаимного доверия, обеспечить прозрачность мер, касающихся ядерного потенциала и основных принципов", - подчеркивается в заявлении.