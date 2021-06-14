В НАТО заявили, что атаки в космосе могут привести к применению статьи 5 договора

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Совершенные в космическом пространстве атаки могут привести к применению статьи 5 о коллективной обороне Североатлантического договора, которая гласит, что военное нападение на любую страну альянса рассматривается как агрессия против всех его членов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО.

"Мы поддерживаем международные усилия по продвижению ответственного поведения в космосе. Мы считаем, что нападения в, из или в пределах космического пространства представляют собой явный вызов безопасности альянса, последствия которых могут угрожать национальному и евро-атлантическому процветанию, безопасности и стабильности и могут нанести современному обществу такой же ущерб, как и обычное нападение. Такие атаки могут привести к применению статьи 5 [Североатлантического договора]", - отмечается в документе.

"Решение о том, когда такие нападения приведут к применению статьи 5, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае", - подчеркивается в заявлении.

Страны - участницы НАТО "признают растущее значение космоса для безопасности и процветания стран, а также для сдерживания и обороны". Они также договорились "ускорить работу по углублению и расширению использования космоса в качестве оперативного пространства". В заявлении приветствуется "предстоящее учреждение Космического центра передового опыта во Франции".

"Мы будем повышать осведомленность НАТО о космическом пространстве и лучше интегрировать космос в нашу деятельность, включая подготовку и учения, устойчивость и инновационные усилия", - отмечается в документе. В нем также говорится, что "подход НАТО к космосу будет по-прежнему полностью соответствовать международному праву".

Ранее перед саммитом генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен распространить действие статьи 5 на космос и приравнять атаки на спутники стран-членов к нападению на весь альянс. Он оставил открытым вопрос, в каком конкретно случае может быть применена эта статья. По его словам, решение не уточнять это является частью стратегии сдерживания потенциального противника. В то же время он заверил, что альянс не стремится к наращиванию вооружений в космосе.