НАТО поддерживает усилия по восстановлению иранской ядерной сделки

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО нацелена на то, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие, поэтому поддерживает усилия международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и Тегерана, а также США на их переговорах по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО.

"Мы привержены обеспечить то, чтобы Иран никогда не разработал ядерное оружие. Мы приветствуем предметные обсуждения между участниками СВПД и отдельные дискуссии с США по достижению взаимного возвращения к соблюдению СВПД Соединенными Штатами и Ираном. Мы поддерживаем нацеленность на восстановление преимуществ СВПД в сфере нераспространения [ядерного оружия] и обеспечение исключительно мирного характера ядерной программы Ирана", - сказано в тексте заявления.

Североатлантический альянс также считает важным, чтобы Иран воздержался от шагов в сфере его ядерной программы, которые могут привести к эскалации ситуации. В этой связи НАТО выразила поддержку инспекционной деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах, с помощью которой можно гарантировать соблюдение Тегераном его обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Согласно позиции НАТО, восстановление СВПД сможет проложить путь к дальнейшему решению региональных проблем, связанных с безопасностью, в том числе поддержать режим нераспространения ядерного оружия. В НАТО на этом фоне призвали Иран сыграть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня. Постпред России в Вене Михаил Ульянов сообщил, что переговорщики вряд ли смогут доработать проект итоговой договоренности до выборов президента в Иране 18 июня, но соглашение находится в пределах досягаемости.