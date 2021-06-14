Эрдоган и Байден начали двусторонние переговоры в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу лицом к лицу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает в понедельник Anadolu.

Ожидается, что переговоры лидеров, впервые проходящие в таком формате, могут продлиться около полутора часов. Ранее перед непосредственным началом саммита лидеры успели провести короткую беседу на ногах в зале заседаний. Нынешних переговоров в Турции ждут с зимы. Это первая такая встреча лидеров в очном формате.

Переговоры с Байденом призваны открыть новую страницу в заметно охладевших отношениях двух стран. В связи с этим в Турции эту встречу считают критически важной и даже исторической для двусторонних отношений.

В ходе встречи с Байденом Эрдоган намерен поднять вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРС С-400, за которые на страну наложены некоторые санкции и она исключена из программы истребителя F-35. Он в очередной раз выразит раздражение продолжающейся поддержкой со стороны США курдских группировок, признанных в Турции террористическими, и сторонников проживающего в США Фетхуллаха Гюлена, которые обвиняются в попытке госпереворота в 2016 году. Также стороны обсудят Сирию и Ливию - регионы, в которых Анкара стремится усилить свое влияние и реализовать собственные интересы, в том числе экономические.