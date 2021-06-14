Кассационный суд Египта вынес первый окончательный смертный приговор 12 лидерам исламистов

КАИР, 14 июня. /ТАСС/. Кассационный суд Египта вынес в понедельник окончательный смертный приговор 12 лидерам запрещенной в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Об этом сообщило издание AlAhram. Это первое не подлежащее обжалованию судебное постановление в отношении исламистов с момента отстранения "братьев" от власти в 2013 году.

Суд высшей инстанции подтвердил смертную казнь 12 лидерам, в числе которые трое представителей высшего руководства "братства" - Мухаммед аль-Бельтаги, проповедник Сафуат Хигази и Абдель Рахман аль-Бар, - по делу о разгоне сидячих забастовок исламистов в июле - августе 2013 года, организованных после отстранения военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

В отношении еще одной ключевой фигуры исламистов Исама аль-Арьяна дело было прекращено в августе прошлого года в связи со смертью осужденного в тюрьме. Духовный наставник "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа, на счету которого уже несколько смертных приговоров и пожизненных заключений, отбывает по этому делу 25 лет тюрьмы (стольким годам соответствует в Египте пожизненное заключение).

Затянувшееся на много лет так называемое дело Рабаа по названию мечети Рабаа аль-Адауия, где исламисты, наряду с площадью перед Каирским университетом, организовали сидячие забастовки в знак протеста против действий армии, было возбуждено в отношении более 700 исламистов после кровопролитных столкновений и беспорядков, приведших к гибели десятков человек. Подозреваемых обвинили в провокациях и разжигании насилия, убийствах, сопротивлении властям, уничтожении государственной собственности, незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами. В 2014 году больше половины из них приговорили к казни, остальные получили пожизненное заключение.

Достаточно скоропалительные решения суда вызвали тогда сильнейший общественный резонанс - строгие вердикты стали беспрецедентными не только в истории египетской Фемиды, но и современного международного права. Многие посчитали его поспешным, предвзятым и юридически несостоятельным, поскольку он был принят по итогам всего одного заседания. Кроме того, суд не дал возможность выступить адвокатам обвиняемых. После этого генпрокуратура страны обжаловала приговоры в Кассационном суде.

Новый судебный процесс, начавшийся в 2015 году, завершился в 2018 году вынесением предварительных смертных приговоров 75 обвиняемым. В конечном итоге после прохождения всех судебных инстанций казнь была утверждена окончательно 12 осужденным. Согласно египетской юридической практике, сроки казни не определяются законом, оговаривается лишь, что приговор приводится в исполнение, если в течение 14 лет не вынесено постановление о помиловании или замене наказания. В отношении убийц и террористов смертные приговоры в Египте, как правило, исполняются в течение двух-трех лет после вынесения.