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Макрон: странам НАТО необходим диалог с РФ для создания архитектуры безопасности в Европе

Европейцы хотят участвовать в переговорах по теме контроля над вооружениями, отметил президент Франции

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Франция выступает за требовательный диалог НАТО с Россией в интересах строительства новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе французский президент Эмманюэль Макрон.

"Отношения с Россией должны сочетать сдерживание и требовательный диалог", - подчеркнул Макрон.

"Диалог необходим, потому с окончанием действия договоров по контролю над вооружениями перестала существовать прежняя архитектура безопасности", - сказал он. "Необходимо начать новый диалог, и европейцы хотят участвовать в переговорах по теме контроля над вооружениями", - отметил президент Франции.

Теги
РоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
НАТО подтвердила, что ее система ПРО не направлена против России
Организация открыта для диалога с целью избежать непредсказуемой эскалации, говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе
НАТО подтвердила, что ее система ПРО не направлена против России
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