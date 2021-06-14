Макрон: странам НАТО необходим диалог с РФ для создания архитектуры безопасности в Европе

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Франция выступает за требовательный диалог НАТО с Россией в интересах строительства новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе французский президент Эмманюэль Макрон.

"Отношения с Россией должны сочетать сдерживание и требовательный диалог", - подчеркнул Макрон.

"Диалог необходим, потому с окончанием действия договоров по контролю над вооружениями перестала существовать прежняя архитектура безопасности", - сказал он. "Необходимо начать новый диалог, и европейцы хотят участвовать в переговорах по теме контроля над вооружениями", - отметил президент Франции.