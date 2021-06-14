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Премьер Испании заявил, что обсудил с Байденом укрепление военных связей между странами

Педро Санчес также отметил, что власти Испании будут рады принять в будущем году в Мадриде саммит глав государств и правительств НАТО

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в понедельник, что обсудил с президентом США Джо Байденом в рамках саммита НАТО в Брюсселе укрепление военных связей между странами.

Широко анонсированная в Испании встреча премьера с главой Белого дома длилась менее минуты, судя по видеозаписи, распространенной в местных СМИ. "У нас состоялась короткая беседа", - отметил Санчес на пресс-конференции по итогам саммита. "Мы поговорили об укреплении тех военных связей, которые у нас есть, - добавил премьер. - У нас есть двустороннее соглашение в области обороны от 1988 года. Позиция правительства Испании заключается в [необходимости] внести изменения в это соглашение".

Санчес также отметил, что власти Испании будут рады принять в будущем году в Мадриде саммит глав государств и правительств НАТО.

Теги
СШАИспанияБайден, Джозеф (Джо)Санчес, Педро
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