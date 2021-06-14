Глава ЛНР поручил провести военные сборы резервистов

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник поручил Народной милиции организовать и провести военные сборы, в которых примут участие более 300 резервистов. Соответствующий указ глава ЛНР подписал в понедельник.

"В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, <…> постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе", - приводит текст документа агентство Луганскинформцентр.

Глава ЛНР постановил "призвать на военные сборы 323 человека из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований в Народную милицию ЛНР".

В соответствии с документом, работодатели должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам, призванным на военные сборы. Пасечник также поручил Народной милиции при реализации указа обеспечить "соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток". Указ вступает в силу 14 июня.