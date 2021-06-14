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Президент Чехии на саммите НАТО раскритиковал вывод войск из Афганистана

Милош Земан предупредил, что Талибан после того, как захватит власть в этой стране, может создать из Афганистана новый центр международного терроризма

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в своем выступлении в понедельник на саммите НАТО подверг критике решение НАТО вывести войска из Афганистана. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"Президент республики Милош Земан на саммите [в Брюсселе] раскритиковал выход НАТО из Афганистана, - подчеркнул он. - Глава государства напомнил, что в борьбе с терроризмом в Афганистане отдали жизни чешские военнослужащие. Он предупредил, что Талибан (запрещенная в РФ организация) после того, как захватит власть в этой стране, может создать из Афганистана новый центр [международного] терроризма".

Вывод войск НАТО из Афганистана начался 29 апреля и должен завершиться осенью в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан".

Теги
Земан, МилошАфганистанЧехия
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