Макрон: страны Европы удовлетворены диалогом с Байденом перед его встречей с Путиным

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Европейские участники НАТО удовлетворены обменом мнениями с президентом США Джо Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита НАТО.

"Мы удовлетворены диалогом, который установился между президентом Байденом и европейскими участниками альянса", - сказал Макрон. "Это важно в преддверии встречи президентов Путина и Байдена 16 июня", - считает французский лидер. По его мнению, дискуссия в Брюсселе "свидетельствует об установившихся партнерских отношениях внутри НАТО".