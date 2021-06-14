Макрон назвал исламистский терроризм общим врагом стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Страны НАТО на своем саммите в Брюсселе подтвердили, что исламистский терроризм является их общим врагом. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в понедельник, выступая на пресс-конференции по итогам встречи.

"Прошедшая на саммите дискуссия позволила отчасти прояснить позиции по ряду вопросов. Прежде всего - было выработано определения того, кто является нашим врагом", - сказал французский лидер.

"Враг - этот тот, кто угрожает суверенитету и безопасности одной из стран альянса, - отметил он. - В этой связи следует заявить, что именно исламистский терроризм представляет опасность для тех ценностей, которые мы защищаем, для наших демократий". "Таков определенный нами и общий для всех враг", - подчеркнул Макрон.