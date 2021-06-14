СМИ: Мицотакис и Эрдоган договорились оставить в прошлом напряженность 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече в Брюсселе оставить в прошлом напряженность 2020 года в Эгейском море, хотя между двумя странами и продолжают существовать очень важные разногласия. Об этом сообщил в понедельник греческий новостной портал Newsbeast.gr со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, около часа длилась встреча наедине премьер-министра Греции и президента Турции в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе. "На встрече по просьбе турецкой стороны присутствовал представитель президента Турции Ибрагим Калын, поэтому с греческой стороны в ней приняла участие директор дипломатического офиса [греческого] премьера Элени Сурани. Дискуссия проходила в хорошей атмосфере, "лед был разбит", и лидеры согласились оставить в прошлом напряженность 2020 года, несмотря на очень важные разногласия, которые продолжают существовать", - отметили источники в греческом правительстве.

"С греческой стороны, которая неоднократно заявляла, что единственными предметами спора с Турцией являются континентальный шельф и разграничение морских зон, было указано, что Анкара должна соблюдать нормы международного и морского права. Греция и Турция договорились оставить каналы связи открытыми и не повторять сцен напряженности в Эгейском море, какие были летом 2020 года. Наконец, было решено, что зондирующие контакты между Грецией и Турцией должны проходить в обычном режиме, также как должны реализовываться меры по укреплению доверия", - отметили источники. По их словам, договорено, что обе стороны будут стремиться к общей платформе для так называемой позитивной повестки дня.

Греция и Турция возобновили в этом году так называемые зондирующие контакты между двумя странами, которые должны позволить выработать основу для переговоров по проблеме разграничения морских зон (морского шельфа и ИЭЗ). До этого в течение 14 лет были проведены 60 раундов таких контактов, которые были прерваны в 2016 году по инициативе турецкой стороны.

Контакты тогда так и не привели к каким-либо подвижкам. 25 января 2021 года в Стамбуле состоялся 61-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, нацеленный на выявление точек сближения между сторонами. 16 марта в Афинах прошел 62-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, а 17 марта состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. Стороны обменялись и визитами министров иностранных дел. 31 мая в Афинах находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, после чего было объявлено о намеченной встрече Мицотакиса и Эрдогана на полях саммита НАТО 14 июня.

Претензии Анкары к Афинам

Тем не менее Турция продолжила заявлять, что хочет вести переговоры с Грецией "по всем темам" и без предварительных условий. В частности, ранее с ее стороны говорилось о желании, чтобы в рамках зондирующих контактов обсуждались все ее претензии к Греции, включающие и отказ от расширения Грецией территориальных вод с 6 до 12 морских миль, уменьшение зоны полетной ответственности Афин над Эгейским морем с 10 до 6 морских миль, демилитаризацию греческих островов, положение турецкого меньшинства и мечетей на территории Греции и так далее. Афины же настаивают, что предметом зондирующих контактов может быть только континентальный шельф и разграничение морских зон.

Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli (формальным поводом для объявления войны). 22 января 2021 года греческие СМИ цитировали высказывания Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что решения парламента в отношении casus belli для Греции остаются в силе в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.