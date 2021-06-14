Восстановление после пандемии будет главной темой конференции по безопасности в Словакии

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Процесс восстановления после пандемии во всех сферах жизни общества и отраслях его деятельности станет главной темой открывающейся во вторник, 15 июня, в Братиславе международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021 (Globsek-2021). Об этом сообщил президент ежегодно проходящей в столице Словакии встречи Роберт Ваас, слова которого привело в понедельник Словацкое радио.

"В этом году главной темой конференции, которая пойдет в Братиславе с 15 по 17 июня, станет восстановление [жизнедеятельности в мире] после пандемии, - отметил Ваас. - Нами будет затронута не только медицинская сторона проблемы. Речь пойдет о восстановлении доверия демократии и ее институтам, об экономическом росте и развитии новых технологий, о кибернетической безопасности".

Многие примут участие в конференции в дистанционном формате. Папа Римский Франциск выступит перед участниками в режиме видеоконференции. Всего запланированы выступления 145 спикеров, среди которых президенты Словакии и Хорватии, а также канцлер Австрии.

Ваас подчеркнул, что в конференции, как ожидается, примут участие представители почти 100 стран.