Глава Минобороны Чехии поблагодарил НАТО за поддержку Праги по инциденту во Врбетице

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны Чехии Лубомир Метнар, входивший в состав делегации республики на завершившемся саммите НАТО, поблагодарил государства - члены блока за поддержку шагов, которые Прага предприняла по отношению к РФ в связи с инцидентом во Врбетице. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте военного ведомства.

"Хотел бы вновь поблагодарить наших партнеров [по НАТО] за выражение солидарности по вопросу [шагов, предпринятых Чехией в отношении РФ после инцидента] во Врбетице, а также гибридного воздействия [на республику]", - заявил Метнар, комментируя итоговое заявление саммита НАТО, в котором упоминается Чехия.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.