Президент Румынии выступил за усиленное присутствие сил НАТО на территории страны

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Усиленное присутствие сил НАТО на территории Румынии отвечает интересам страны. Об этом заявил президент Клаус Йоханнис в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита альянса.

"Очевидным образом укрепленное союзное присутствие в Румынии в наших интересах", - сказал он. Глава румынского государства вновь выступил с утверждениями об "агрессивном и дестабилизирующем поведении России по отношению к союзникам и их партнерам по соседству", выразив озабоченность ситуацией в сфере безопасности в регионе Черного моря.

Румынский президент повторил тезис о том, что комплекс ПРО в Девеселу имеет "только оборонительный характер". Отвечая на вопрос журналиста о том, ведет ли Румыния об этом переговоры с Россией, Йоханнис сказал: "Мы обсуждаем все эти вопросы в форматах, в которые входим, потому что так правильно".