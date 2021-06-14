Эрдоган после встречи с Байденом заявил, что позиция Турции по С-400 не изменилась

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Позиция Турции по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с президентом США Джо Байденом и по окончании саммита НАТО.

"Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке [на переговорах с Байденом]. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган считает, что у Анкары и Вашингтона нет нерешаемых проблем и нужно активно использовать диалог.

"Мы провели конструктивные и обстоятельные переговоры. Договорились активно использовать каналы для диалога. Думаю, у нас с США нет нерешаемых проблем", - сказал он.

Эрдоган добавил, что со стороны Байдена увидел такую же, как и у Турции, "решимость развивать двусторонние отношения" на взаимных основаниях.

Эрдоган заявил, что значимость и ответственность НАТО возросла, и члены альянса должны укреплять его.

"Значимость НАТО и ее ответственность возросла на фоне вызовов глобальной безопасности. Сегодня [на саммите НАТО в Брюсселе] мы приняли решения, которые начали процесс обновления стратегии альянса в соответствии с современными условиями", - сказал он.